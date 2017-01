Incontro studio per Giornata della Memoria

L'Aquila, 26 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio domani parteciperà all'incontro di studio per la Giornata della Memoria sulla Shoah organizzato dal Liceo Scientifico "Marco Vitruvio Pollione" di Avezzano (L'Aquila) in collaborazione con l'Iasric (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea). L'iniziativa punta ad approfondire la 'conoscenza e la consapevolezza dei giovani sulle radici ideologiche dello stermino degli Ebrei' si terrà domani 27 gennaio alle 11 nel Liceo Scientifico "Vitruvio" di Avezzano.

L'incontro prevede i saluti di Francesco Gizzi (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico) ed Ernesto Pellecchia (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo). Seguiranno gli interventi di Carlo Fonzi (Presidente IASRIC) sulla "Giornata della Memoria: istituzione e suo significato morale e civile" e di Argante Ciocci (Docente Liceo scientifico "M. Vitruvio P." Avezzano) sull'"Antisemitismo e nazismo: le radici ideologiche della Shoah".

Sono inoltre in programma attività curate dagli alunni con questo programma: Il dramma degli Ebrei a Roma (a cura degli alunni della classe 4A), Intermezzo musicale: Luna Costantini e Luvi Gallese eseguiranno il tema per violino e pianoforte tratto da "Schindler's List", Poesia e musica dal campo di concentramento di Terezin (a cura degli alunni della classe 4H sotto la supervisione della prof.ssa Barbara D'Angeli), proiezione del video documentario (realizzato dagli alunni della classe 4B sotto la supervisione della prof.ssa Rina Colangelo). Intorno alla 13 è previsto il dibattito cui seguiranno le conclusioni.