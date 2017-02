Abruzzo, domani Consiglio regionale a Pescara

Pescara, 6 feb. (askanews) - Prima seduta pescarese dell'anno per il Consiglio regionale dell'Abruzzo con la seduta straordinario convocato per le 9.30 nella sala consiliare di Pescara sull'emergenza Abruzzo causata in particolare dal maltempo e dai conseguenti disservizi dell'Enel. Seguirà alle 12,30 il Consiglio regionale urgente per discutere del progetto di legge sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 e dell'integrazione alla Legge regionale di Bilancio 2017/2019.