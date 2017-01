L'Aquila, 23 gen. (askanews) - Nel Comune di Avezzano (L'Aquila) domani sarà firmato il protocollo d'intesa per il rilancio produttivo della Cartiera di Burgo verrà. Alle 11, negli uffici comunali, "ci sarà la sottoscrizione - ha annunciato il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli - con il protocollo le istituzioni garantiranno tempi certi e celeri nello svolgimento di tutte le procedure ambientali, amministrative a autorizzative necessarie per l'avvio dei nuovi processi produttivi". Dopo la chiusura della cartaria, per la crisi del settore ora l'obiettivo è la predisposizione da parte della Burgo di un progetto di trasformazione produttiva per rilanciare l'attività e tutelare l'occupazione. All'incontro di domani ad Avezzano saranno presenti: il vicepresidente Giovanni Lolli, il sindaco di Avezzano, Gianni di Pangrazio, il presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentiis, i vertici della Burgo tra cui l'amministratore delegato, Ignazio Capuano, il direttore del personale, Franco Montevecchi, il direttore dello stabilimento di Avezzano, Fiorenzo Pesenti e i segretari regionali