L'Aquila, 9 gen. (askanews) - Il direttivo della Camera penale dell'Aquila si è schierato con forza contro la paventata riapertura dei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) anche in Abruzzo, così come nelle altre regioni italiane. "E'bastata la proposta del Ministro degli Interni di (ri)aprire i Cie in ogni regione (e quindi anche in Abruzzo) - si legge nel comunicato del direttivo degli avvocati penalisti firmato dal presidente Gian Luca Totani e dal segretario Piera Farina - per far scattare l'ennesima gara di "corsa al populista", sport nel quale i nostri rappresentanti non sembrano essere secondi a nessuno. Quella delle "espulsioni di massa" e quella della riapertura dei Cir sono, però, le peggiori risposte che si possono offrire al drammatico problema dell'immigrazione". Gli avvocati penalisti aquilani puntano il dito soprattutto sul 'sistema del doppio binario che inevitabilmente si verrebbe a creare nel sistema giuridico italiano e fanno appello alla lezione della storia: "Si investa davvero in strumenti idonei alla identificazione senza sperperare le poche risorse concesse in inutili quanto degradanti strutture. Si investa sopratutto in Diritti: i doppi binari finiscono sempre in un binario morto".