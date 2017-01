L'Aquila, 19 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio oggi nel corso dell'incontro con il presidente della Camera Laura Boldrini e i colleghi di Lazio, Marche e Umbria ha chiesto alla presidente della Camera di attivarsi con il presidente del Consiglio dei Ministri per valutare la dichiarazione di "Stato di emergenza nazionale" per il terremoto che ha accentuato lo stato di difficoltà dei giorni scorsi. "Gli ultimissimi eventi sismici in Abruzzo - ha detto Di Pangrazio - rendono evidente l'esigenza di una continua sinergia tra Stato, Regioni e Territori". La Presidente Boldrini ha accolto con favore la sollecitazione di Di Pangrazio e offerto la piena disponibilità ad attivarsi nei confronti del Governo. La Presidente Boldrini ha espresso vicinanza alle popolazioni ferite dalla nuova ondata sismica.