L'Aquila, 24 gen. (askanews) - "L'ennesima tragedia che ha colpito l'Abruzzo provocando sei vittime non può che aggiungere dolore al difficile momento che la nostra Regione sta attraversando. Ai familiari delle vittime a bordo dell'elicottero precipitato nei pressi di Campo Felice va il cordoglio dell'intero Consiglio regionale. Auspico che a partire dalle prossime settimane lo Stato e le Istituzioni facciano sentire la loro vicinanza a questi territori che stanno vivendo enormi difficoltà con un senso diffuso di solitudine ed impotenza". Lo ha scritto in una nota il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio per commentare il terribile incidente avvenuto questa mattina a Campo Felice (L'Aquila).