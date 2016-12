L'Aquila, 27 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio oggi nella seduta di apertura della seduta di oggi, la morte di Fabrizia Di Lorenzo - rimasta uccisa nell'attentato di Berlino - con un minuto di silenzio.

"Questa volta il dolore ci ha colpito direttamente perché una delle vittime è una giovane della nostra terra che aveva trovato una opportunità in una delle città europee dove i nostri giovani trovano lavoro e possibilità - ha affermato Di Pangrazio - Fabrizia, giovane abruzzese aveva considerato l'Europa casa propria, anche se avrebbe desiderato restare nella sua terra. Il sistema 'Europa casa comune' deve rafforzare la sensibilità di tutti noi e deve dare la forza di essere costruttori di pace e di territori sicuri perché c'è anche una parte di giovani che sceglie di vivere e lavorare in altri luoghi in Italia o Paesi d'Europa che hanno conosciuto per motivi di studio o di vacanza. Questa vicenda - aggiunge Di Pangrazio - ha riacceso un grande dibattito riguardo le priorità che investono il nostro Paese ma anche la nostra Regione sul tema della disoccupazione giovanile. Molto si sta facendo in questa direzione - ha concluso il Presidente - ma noi Istituzioni dobbiamo fare molto di più. Il tema lavoro e del lavoro stabile e sicuro, nella nostra Regione, deve continuare ad avere la priorità nella nostra agenda politica".