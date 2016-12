L'Aquila, 21 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ed il vice presidente del Consiglio regionale Paolo Gatti hanno salutato il 2016 questa mattina all'Emiciclo a L'Aquila, con un brindisi augurale con tutti i dipendenti, ma il primo pensiero è andato a Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza sulmonese dispersa dopo l'attentato di Berlino, e alla sua famiglia in queste ore drammatiche. Di Pangrazio ha voluto esprimere anche la sua vicinanza alla famiglia di Fabrizia Di Lorenzo, ai suoi parenti ed a tutta la comunità di Sulmona in queste ore drammatiche: "Resta ferma la condanna delle Istituzioni regionali per l'attentato che ha colpito la Germania ed il cuore dell'Europa - ha detto il Di Pangrazio - Istituzioni regionali che sono vicine alla famiglia sulmonese che sta attraversando questo difficile momento e sono a loro completa disposizione per qualsiasi tipo di aiuto e supporto".