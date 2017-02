Pescara, 27 feb. (askanews) - "Fernando non era affatto neutro. In ogni occasione, prendeva posizione ed è stato un perno formidabile di quella stagione pescarese in cui le Province erano gigantesche e lui era con me in Giunta come assessore. Fabbiani è stato persona operosissima e con una cura insuperabile per i particolari, instancabile sia nel cercare di dare risposte ai cittadini che nel trovare soluzioni". E' il ricordo che il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, questa mattina, di fronte alla Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ed alla figlia di Fabbiani, Alice, attuale vice sindaco di Città Sant'Angelo (Pescara) ha tracciato dell'ex assessore regionale e provinciale, Fernando Fabbiani, scomparso a fine 2013. Proprio a Fernando Fabbiani è stata intitolata la scuola primaria di Città Sant'Angelo, Comune di cui è stato anche vice sindaco. "Fabbiani era un pacificatore - ha rimarcato D'Alfonso - ma anche un "gradualista" nel senso che, nella sua veste di politico e ammistratore, ogni giorno trovava il modo di occuparsi di una qualche problematica. Prendeva tutto sul serio perché veniva da una conduzione di vita straordinariamente reale e la sua famiglia gli dava grande forza. Era stato, inoltre, un formidabile capo cantiere - ha proseguito D'Alfonso - ed ha fatto tesoro della sua esperienza lavorativa per portarla pari pari nella sua vita politica".