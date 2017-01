Pescara, 9 gen. (askanews) - Vuole puntare sulla semplificazione amministrativa il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, ma anche sui prossimi bandi del Piano di sviluppo rurale, Confidi e indennizzi per i danni provocati dai cinghiali: sono i temi principali affrontati nel corso di una riunione che si è svolta questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo tra il presidente Luciano D'Alfonso e i rappresentanti di Coldiretti (il presidente regionale, Domenico Pasetti, il presidente provinciale di Pescara, Chiara Ciavolich, e il direttore regionale Giulio Federici).

"Il settore deve essere rivitalizzato acquisendo ogni strumento e risorsa a nostra disposizione - ha detto il presidente Luciano D'Alfonso - e nei prossimi giorni convocheremo alcuni tavoli specifici, come per il problema dei cinghiali e soprattutto per il Confidi".