L'Aquila, 27 dic. (askanews) - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta di stasera ha approvato il Documento economico e finanziario. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio dopo la votazione sul Documento Economico e Finanziario, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale oggi a L'Aquila, ha evidenziato che "lo strumento di programmazione prende spunto dal DEF nazionale e ripercorrendo gli scenari economici-finanziari fornisce un quadro di riferimento in un ottica pluriennale delle politiche da adottare".

"La programmazione futura - ha aggiunto Di Pangrazio - come riporta il provvedimento approvato in Aula, in continuità con la proposta dello scorso anno, si sviluppa in tre grandi aree tematiche sulle strategie di lungo periodo dell'Unione Europea e cioè crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva". In questo senso il DEF Regionale persegue l'intento di rendere la Regione "una funzione a favore delle persone, delle imprese e dei territori, nell'ambito delle direttrici già definite nel DEFR 2016-2018 - ha aggiunto il presidente del Consiglio - tenendo conto contestualmente delle novità nel frattempo intervenute nella programmazione regionale".

In particolare giova ricordare che con l'approvazione del DEFR si è svolto un lavoro di "programmazione leggibile e più adatto alle necessità degli Enti locali - ha concluso Di Pangrazio - che, a loro volta potranno individuare quei temi maggiormente legati al territorio ed alle attività connesse".