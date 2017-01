Roma, 20 gen. (askanews) - La Provincia di Chieti, in seguito alla comunicazione che il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, ha fatto nel pomeriggio alla Prefettura subito dopo la segnalazione di un cittadino sul gruppo Facebook "Sei di Orsogna se...", ha disposto per precauzione la chiusura del ponte sul torrente Moro, lungo la strada che da Orsogna conduce a Lanciano. Ci sono segni di cedimento.

Gli operai del Comune di Orsogna stanno portando il materiale per transennare la strada. Occorrerà cambiare percorso per arrivare a e da Lanciano, percorso che sarà indicato dalla Provincia, i cui tecnici domani dovrebbero fare un sopralluogo.

E' stata intanto riattivata in più fasi dalla notte scorsa la corrente elettrica in tutte le zone di Orsogna dove fino a ieri sera risultavano "al buio" da quattro giorni circa 600 famiglie. Dalle ore 3.10 circa le squadre dell'Enel hanno riportato la corrente in via Ortonese, parte di piana Santa Margherita, San Berardino. Nel pomeriggio l'elenco delle aree si è ampliato: l'elettricità è tornata anche a Faralonga e in via Pescarese. Poco fa sono state rialimentate anche le contrade Feuduccio e San Basile, riportando l'intero territorio alla normalità.

