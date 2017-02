In entrata verso Pescara è in uscita da Ancona

Teramo, 28 feb. (askanews) - Rimarrà chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, mercoledì 1 marzo, la stazione di Roseto dell'autostrada A14 in entrata verso Pescara ed in uscita per chi proviene da Ancona, per lavori di riqualifica delle barriere bordo ponte del cavalcavia di svincolo. Lo comunica Autostrade per l'Italia aggiungendo che si consiglia di utilizzare l'entrata di Atri Pineto e l'uscita di Giulianova (Teramo).