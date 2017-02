Teramo, 16 feb. (askanews) - In Abruzzo cambiano le procedure per il rilascio dei tesserini venatori, lo rende noto l'assessorato Caccia e Pesca della Regione Abruzzo comunicando le nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo, a partire dalla stagione 2017/2018. In particolare le ricevute dei versamenti di iscrizione a ciascun Ambito non dovranno essere presentate dai singoli cacciatori agli uffici, ma verranno comunicate attraverso un elenco dagli Atc alla Regione (si evinceranno automaticamente dagli accrediti dei conti postali gli elenchi dei cacciatori in regola). Con queste modifiche i cacciatori potranno recarsi una sola volta presso un ufficio pubblico per il ritiro del tesserino regionale, di quello di abbattimento e quant'altro necessario per lo svolgimento della propria attività venatoria. "Nell'ambito del riordino delle province e delle nuove competenze in materia venatoria passate alla Regione - dice l'assessore Dino Pepe - abbiamo voluto semplificare al massimo le procedure di rilascio dei tesserini regionali e di abbattimento, per rendere più agevole il loro ritiro da parte dei cacciatori". "Ora stiamo lavorando - conclude l'assessore Pepe - ad una ulteriore semplificazione affinché questo rilascio annuale dei tesserini possa essere fatto su sedi periferiche molto più vicine al cittadino quali i Comuni, come in uso da diversi anni in alcune province abruzzesi".