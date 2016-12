Pescara, 30 dic. (askanews) - "Con una spesa di poco superiore a 570 mila euro la Regione Abruzzo potrà acquistare 305 defibrillatori semiautomatici esterni e dotare ogni singolo Comune di questo importante dispositivo per la cura dell'arresto cardiaco". Il consigliere di Sinistra italiana della Regione Abruzzo Leandro Bracco ha presentato il progetto di legge per l'introduzione dei defibrillatori semiautomatici in ogni Comune abruzzese. "Il tempo per intervenire in caso di infarto è strettissimo: le percentuali di sopravvivenza diminuiscono del 7-10% al minuto - sottolinea il consigliere di Sinistra italiana - se non si interviene con il defibrillatore. Se una vittima in arresto cardiaco non viene defibrillata entro 10 minuti le sue possibilità di sopravvivenza sono inferiori al 2%. In caso di arresto cardiaco, l'unico trattamento efficace è dunque il defibrillatore". I mezzi di soccorso presenti sul territorio, spesso per motivazioni diverse, non possono arrivare in tempo utile per soccorrere il paziente e molto spesso non possono far altro che constatarne il decesso. Si pensi ai Comuni abruzzesi di montagna dove l'intervento dei mezzi di soccorso, se non presenti in loco, può arrivare molto tempo dopo rispetto alla segnalazione di una persona colpita da infarto. Gli abitanti di queste zone, in assenza di defibrillatori in loco, sono destinate, in caso di arresto cardiaco, a morte sicura. (Segue)