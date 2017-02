Teramo, 10 feb. (askanews) - Il Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo partecipa al progetto Interreg Europe 2020 BIO4ECO in parternariato con nove partner che rappresentano otto diversi Stati membri: Centro di Scienze Forestali della Catalogna (Spagna) in qualità di soggetto Capofila; Direttorato Generale dell'Ambiente Naturale della Catalogna (Spagna); Consiglio regionale della Karelia del Nord (Finlandia); Ministero dell'Agricultura della Lettonia; Federazione francese delle municipalità forestali; Associazione proprietari forestali della Lettonia; Servizio Forestale della Slovenia; Agenzia esecutiva per le Foreste della Bulgaria; Agenzia di Sviluppo Regionale di Centru (Romania).

"Il progetto - spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo Dino Pepe - ha l'obiettivo di favorire l'attuazione delle politiche regionali e nazionali verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo l'utilizzo di energie rinnovabili, l'efficientamento energetico degli edifici e l'utilizzo per la produzione di energia di biomasse agricole e forestali. Ciascuno Stato membro ha avviato azioni a supporto della Strategia Europa 2020 al fine di ridurre l'utilizzo delle fonti fossili per la produzione di energia promuovendo una nuova gestione delle risorse naturali in grado di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Attraverso workshop tematici, seminari e visite di studio i partner del progetto BIO4ECO condivideranno le buone prassi con l'obiettivo di contribuire nei propri territori ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico complessivo, tenere conto della bioenergia e della bioeconomia nei processi di pianificazione dello sviluppo dei territori e supportare future strategie integrate. Il progetto è partito a Luglio 2016 con il primo incontro organizzato dal Capofila ed è proseguito con study visit in Bulgaria (novembre 2016). La Regione Abruzzo ha partecipato ad entrambi gli eventi con una delegazione che ha illustrato al parternariato lo stato dell&'squoarte del settore ed i possibili sviluppi grazie al Progetto BIO4ECO, utile a contribuire alle necessarie nuove politiche energetiche".