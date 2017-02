Pescara, 16 feb. (askanews) - Questa mattina, nel corso della Commissione Sanità, della Regione Abruzzo è stata approvata all'unanimità, una risoluzione che impegna la Giunta regionale e l'assessore alla Programmazione Sanitaria della Regione Abruzzo Silvio Paolucci, a prevedere anche con apposita variazione di bilancio regionale, la previsione della copertura finanziaria ed il ripristino della concessione delle provvidenze a favore dei malati prevista dalla legge regionale 21 aprile 1998, numero 29. La risoluzione, di cui è primo firmatario il Consigliere regionale Alessio Monaco (Regione Facile) è stata sottoscritta anche dai Consiglieri regionali Pietro Smargiassi (M5S), Mario Olivieri (Abruzzo Civico), Lorenzo Sospiri (Forza Italia). "E' un impegno in favore dei più deboli e fragili - spiega Monaco - che va nella direzione di una regione Abruzzo che si occupa non solo dei conti ma anche dei malati cronici come nefropatici, portatori di patologie oncologiche e pazienti trapiantati. Dopo anni di sofferenza per il Commissariamento della Sanità, la Commissione ha ritenuto di accogliere la mia proposta che mira a restituire attenzioni e risorse a quelle categoria di abruzzesi che vivono ogni giorno in situazioni di difficoltà".