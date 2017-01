Teramo, 17 gen. (askanews) - La società del gruppo Enel "E Distribuzione" ce la sta mettendo tutta, con una task force di 750 persone specializzate, ma in Abruzzo, nonostante lo sforzo della societá che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, a causa del protrarsi delle condizioni di maltempo sono ancora 100mila le utenze non attive. Quindi almeno duecentomila persone al buio. Eppure la task force ne ha rialimentate altrettante dall'inizio dell'emergenza, in condizioni meteo proibitive, con 200 gruppi elettrogeni dispiegati sul campo. Alle 19 di oggi permangono in Abruzzo circa 100.000 clienti disalimentati così distribuiti, di cui 26.000 in provincia di Chieti(in 45 comuni) dove verranno installati già da stasera altri gruppi elettrogeni. In provincia di Pescara sono 19.000 gli utenti senza luce. Nel pomeriggio, sono stati risolti i problemi che interessavano la rete di Alta Tensione e la Cabina Primaria Penne è ora rialimentata. La situazione peggiore in Provincia di Teramo con 58.000 clienti senza corrente elettrica.