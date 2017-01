Teramo, 16 gen. (askanews) - Domani alle 10, nella sede della Comunità Montana di Tossicia (Teramo), ci sarà il Focus per la nascita della quinta Area Interna d'Abruzzo, a cavallo del Gran Sasso, fra le province di Teramo e L'Aquila. La Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai) è lo strumento che l'Italia si è data per rilanciare le zone del Paese più distanti dai grandi centri di agglomerazione e di servizio. In Abruzzo le prime quattro Aree Interne individuate su criteri oggettivi dalla Delibera di Giunta Regionale 290/2015 sono state l'area Basso Sangro-Trigno, individuata come Area Pilota, l'area Valle Giovenco-Roveto, l'area Valle Subequana-Gran Sasso e l'area Val Fino-Vestina, successivamente individuata come seconda Area interna ad essere finanziata. "Il Focus di martedì, cui parteciperà l'economista Fabrizio Barca, sarà l'occasione per avviare il processo di costruzione della quinta Area" ha dichiarato Luciano Monticelli, Consigliere Regionale e Facilitatore delle Aree Interne che ha aggiunto: "È un segnale importante di attenzione per tutta l'area a cavallo del Gran Sasso, che oltre a scontare la sua distanza dai centri di erogazione dei servizi si è trovata a fronteggiare i gravi danni derivanti dall'ondata sismica del 2016". "Auspico che con la collaborazione di tutti i Sindaci l'area possa nascere al più presto - aggiunge Monticelli - accogliendo anche i Comuni di Pietracamela e Fano Adriano: non solo perché potrà fare affluire risorse sul territorio, ma perché costringerebbe la classe politica locale a meditare profondamente sul futuro di queste comunità periferiche, come è già successo in altre zone. Nessuna delle idee finanziate dalla SNAI, infatti, riceve denaro per semplice assistenzialismo, ma solo dopo una seria valutazione del suo potenziale di crescita: e siccome la necessità aguzza l'ingegno, questo permette di generare progetti di particolare qualità". Oltre Barca e Monticelli, al Focus di martedì parteciperanno l'assessore regionale alle Aree interne Andrea Gerosolimo, il sindaco di Tossicia e Portavoce dell'Area Franco Tarquini oltre ad altri rappresentanti delle istituzioni locali.