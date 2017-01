A Sulmona 83enne in coma: meningite pneumococcica non contagiosa

L'Aquila, 2 gen. (askanews) - A Sulmona (L'Aquila) un 84 enne è in coma per meningite. L'uomo è stato ricoverato mercoledì scorso, ma non c'è nessun allarme contagio in quanto si tratta di meningite pneumococcica, come hanno fatto prontamente sapere dalla Asl 1, che non è infettiva e quindi non puó essere contagiosa, né richiede profilassi con antibiotici o vaccinazioni.