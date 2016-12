Facciata edificio ex Gil riappare in tutta la sua bellezza

L'Aquila, 29 dic. (askanews) - Rinasce lo storico palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila, sede anche del Consiglio regionale dell'Abruzzo e degli uffici regionali. I lavori post sisma stanno procedendo nel rispetto dei tempi ed entro la fine del 2016, si potrà rivedere la facciata di una parte consistente del complesso, in particolare dell'edificio ex Gil che, al termine dei lavori, verrà affidato al Gran Sasso Science Institute, mentre sono conclusi i lavori strutturali sull'edificio principale. Lo rende noto l'associazione di imprese composta da Rosa Edilizia Srl, capogruppo, Ricci Guido Srl ed Elettroidraulica Silvi Srl, che sta portando avanti il restauro. I lavori cominciati l'11 gennaio 2016, nel fare il bilancio a quadi un anno di distanza, si trovano in una fase di avanzamento rispettosa del programma dei lavori contrattuali.