Roma, 26 dic. (askanews) - Come nella migliore tradizione europea anche a Pescara ci sarà il Gran Concerto di Fine Anno, sulle note dei valzer e delle polke della famiglia Strauss e dell'Opera italiana. L'evento, all'interno della rassegna Musica & Società della Fondazione Dean Martin e dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo, si svolgerà mercoledì 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Massimo e si preannuncia come uno dei più importanti delle festività a Pescara per la presenza dell'Orchestra Sinfonica di Sofia, diretta da Antonella De Angelis e di tre compagini corali: il Coro Polifonico di Pescara, la Crossover Academy e il Coro La voce delle Donne, preparati dai Maestri Nicola Russo e Antonella De Angelis.

Un concerto destinato a rimanere nella storia della città così come accadde nel 2012 grazie a Giovanna Porcaro, assessore alla Cultura del Comune di Pescara, che per la prima volta organizzò con successo lo spettacolo per il brindisi di fine anno. E proprio a Giovanna Porcaro sarà dedicato il concerto e come in ogni spettacolo di Musica e Società verrà effettuata una raccolta fondi per un'associazione. In questa occasione la rassegna sosterrà i progetti sociali dell'Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati). Il concerto ha il patrocinio gratuito della Regione Abruzzo, della Commissione delle Pari Opportunità della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Pescara.

"L'Orchestra di Sofia - spiega Alessandra Portinari, presidente della Fondazione Dean Martin e organizzatrice con Antonella De Angelis di Musica & Società - è una formazione con i migliori musicisti delle orchestre di Pleven, Sofia - Radio, Teatro e Filarmonica con aggiunti delle orchestre filarmoniche di Plovdiv, Burgas e Varna. L'orchestra è composta da 52 musicisti molto qualificati a livello professionale".

Il direttore Antonella De Angelis, in questi giorni è in tournée con l'Orchestra di Sofia e dopo la tappa di oggi a Napoli dirigerà al Teatro Massimo di Pescara un repertorio molto accattivante. "Il concerto - spiega il Maestro De Angelis - prevede un'apertura in onore di alcune arie dell'Opera italiana conosciute in tutto il mondo, una parte centrale con le famose danze di Brahms e Dvorak e il gran finale con i valzer tipici e le divertenti polke della famiglia Strauss. Il concerto è in memoria dell'indimenticabile Giovanna Porcaro, grazie alla sua lungimiranza quattro anni fa si iniziò a Pescara il tradizionale appuntamento di fine anno".