Roma, 18 gen. (askanews) - In un centro Italia, messo in ginocchio dalla neve e dalle scosse di terremoto di agosto e di ottobre, oggi la terra è tornata a tremare tra Lazio e Abruzzo. L'unica nota positiva è che, al momento, non si registrano vittime, anche se si teme un possibile disperso sotto una slavina in località Ortolano, frazione di Campotosto. E' estremamente difficile fare la conta dei danni, perché il maltempo non da tregua, con nevicate continue che impediscono la viabilità e dunque anche i soccorsi sono complicati e ci sono frazioni isolate e migliaia di persone senza elettricità. Le scosse sono cominciate stamattina, tre nel giro di un'ora e poi una quarta: la prima forte scossè stata di magnitudo 5.3 con epicentro nell'aquilano tra Montereale km, Capitignan, Campotosto, Amatrice, nel reatino.

La seconda alle 11.14 con magnitudo 5.4, sempre nell'aquilano. La terza scossa alle 11.25, magnitudo Richter 5.3, ancora tra Capitignano, Barete, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Campotosto, sempre nell'aquilano. Infine, alle 14.3 una scossa di magnitudo 5.1. Poi centinaia di repliche.

Il dipartimento della protezione civile spiega che tra le scosse di terremoto e l'emergenza neve in Abruzzo e Marche si registrano situazioni "difficili", e le "condizioni di intervento sono estreme". Le precipitazioni nevose delle ultime 24 ore si sono concentrate su Abruzzo e Marche e si sono cumulate a quelle dei giorni scorsi e alcune tra le frazioni colpite dalle nevicate, come Campotosto, sono nell'epicentro del nuovo sisma. I vigili del fuoco hanno incontrato grandi difficoltà per raggiungere le zone colpite e, quando sono arrivati e hanno estratto vivi dalle macerie a Castiglione Messer Raimondouna madre con il suo bambini, non sono riusciti a portarli in ospedale con l'elisoccorso a causa della fitta nevicata, e hanno dovuto procedere con i soccorsi a piedi.

In Abruzzo, inoltre, si sono alzati i livelli del Pescara e dell'Aterno, causando anche esondazioni nelle aree golenali. Nel teramano una delle situazioni più difficili. Sempre in Abruzzo c'è il problema dell'elettricità, con oltre 100mila utenze disalimentate,mentre nelle Marche si sta intervenendo per risolvere i problemi su oltre 30mila utenze. E il maltempo, con nevicate e precipitazioni, proseguirà anche per la giornata di domani, mentre ci si attende un miglioramento a partire da venerdì.

"La nostra priorità è mettere in sicurezza le persone: rispetto a 24 ore fa per noi è cambiato tutto" ha detto il commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma Vasco Errani, spiegando: "stiamo richiamando tutti i mezzi del sistema pubblico e privato per raggiungere le frazioni e i comuni rimasti isolati e questa è la ptiorità. Ora siamo ventre a terra a rispondere ai problemi delle persone".

L'allarme riguarda però anche gli animali: nelle aree colpite dalle scosse - spiega la Coldiretti - si contano animali morti e feriti per il crollo delle stalle rese più fragili dal peso della neve, con molte strutture isolate dove non è possibile garantire l'alimentazione del bestiame.

La faglia coinvolta dalle scosse di questa mattina appartiene al sistema di faglie dei Monti della Laga il cui settore più settentrionale si è attivato con l'evento del 24 agosto. E stanotte nessuno dormirà tranquillo: "non si può escludere - avverte l'Ingv - il verificarsi di terremoti di magnitudo comparabile o superiore a quelli di questa mattina".