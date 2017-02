Roma, 2 feb. (askanews) - Davanti alle richieste delle Regioni e alle proteste degli ambientalisti e del M5S, il Governo ha preso tempo. E' così slittata a fine mese l'intesa sul contestatissimo piano lupi. Non se ne parlerà nemmeno nella Conferenza Stato-Regioni della prossima settimana (che sarà dedicata al parere sui giochi) ma probabilmente in quella ordinaria del 24 febbraio. Il punto sul quale si sono unite le proteste di amministratori locali e degli ambientalisti è quello relativo alla possibilità di prevedere l'abbattimento controllato dei lupi fino al 5 per cento della popolazione complessiva censita. Una norma che di fatto, seppur come ultima ipotesi, riaprirebbe di fatto la caccia al lupo che nel nostro paese è chiusa dal 1971.

"Ho chiesto, a nome delle Regioni, il rinvio del piano per la conservazione e gestione del lupo. Ringrazio Gian Luca Galletti per aver accettato. Ora correggere" ha spiegato il numero uno delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo l'incontro col Governo.

Le associazioni Lav, Lac, Lipu, Lndc, Enpa e Animalisti Italiani hanno espresso "grande soddisfazione" per il rinvio al ministro dell'Ambiente Galletti della sua proposta del Piano sulla Conservazione del lupo. "Ora chiediamo al Ministro Galletti di ascoltare finalmente i tecnici e gli esperti delle Associazioni, al fine di eliminare le sue previsioni di uccisione di lupi. Solo con questa esplicita esclusione il Piano per la conservazione dei lupi, che prevede positivi principi di una politica di prevenzione, incontrerà il favore dell'opinione pubblica e potrà quindi essere approvato in tempi brevi".

Il ministro dell'Ambiente era stato molto chiaro "ho il cuore in pace, non sono stato a guardare: se le Regioni si sfilano e non approvano questo piano, non lo approvino. La gestione del lupo tocca a loro, io sto dando solo l'inquadramento legislativo. Poi se vogliamo nasconderci dietro un dito e farsi fotografare col lupetto in mano, si faccia pure".

"In questo testo c'è un nucleo anti-bracconaggio con i carabinieri forestali e le polizie provinciali, cani anti veleni contro i bocconi avvelenati, altre azioni di prevenzione per gli allevatori per proteggersi ed evitare che il lupo mangi le bestie. L'ultima azione - sottolinea ancora Galletti - dice che una volta che siano state fatte tutte le prescrizioni, come le recinzioni e le varie attività previste tra cui gli indennizzi, alla fine la Regione può chiedere al mio ministero di intervenire per prelevare dei capi in misura limitatissima e solo dopo che ho acquisito il parere dell'Ispra sul singolo caso. E' difficilissimo arrivarci".(Segue)