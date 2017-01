Usa, vice presidente Biden andrà in Ucraina dal 15 al 18 gennaio

New York, 12 gen. (askanews) - Il vice presidente americano, Joe Biden, si recherà in Ucraina poco prima di lasciare l'incarico. Lo ha annunciato la Casa Bianca, che ha promosso un gesto di sostegno sullo sfondo degli interrogativi sull'atteggiamento del prossimo presidente Donald Trump verso Kiev.

"Il viaggio del vice presidente in Ucraina evidenzierà il sostegno degli Stati Uniti e metterà in luce il suo coinvolgimento personale per l'indipendenza, lo sviluppo democratico, la prosperità e la sicurezza ", ha indicato l'esecutivo in un comunicato.

Biden incontrerà il presidente Petro Poroshenko e il primo ministro Volodymyr Groisman. Questo viaggio, previsto dal 15 al 18 gennaio, lo porterà inoltre in Svizzera per partecipare al vertice di Davos.

(fonte AFP)