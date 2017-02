Ucraina, Yanukovitch scrive a Trump: risolva conflitto

Ex Presidente accusa Amministrazione Obama: "Irresponsabili"

Mosca 22 feb. (askanews) - L'ex presidente ucraino Viktor Yanukovitch, attualmente rifugiato in Russia, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di agire per fermare il conflitto in corso nell'Est dell'Ucraina, provocato a suo dire anche da delle azioni "irresponsabili" dell'Amministrazione precedente.

Secondo Yanukovitch alcun dirigenti dell'Amministrazione Obama "hanno attivamente interferito nella situazione, schieradosi con i manifestanti" del movimento di protesta di piazza Maidan, la cui dura repressione da parte del governo aveva scatenato di fatto il conflitto costringendo il filo-russo Yanukovitch alla fuga all'estero.

(fonte Afp)