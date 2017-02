Ucraina, Washington: Mosca rispetti "immediatamente" tregua

Washington, 26 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia e le forze separatiste che sostiene nell'Est dell'Ucraina a rispettare "immediatamente" il cessate-il-fuoco entrato in vigore il 20 febbraio.

"Chiediamo alla Russia e alle forze separatiste che sostiene di rispettare immediatamente il cessate-il-fuoco, di ritirare tutte le armi pesanti e di consentire un accesso totale e senza ostacoli agli osservatori dell'Osce", l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, scrive il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Mark Toner, in un comunicato. (con fonte Afp)