Ucraina, Unicef: migliaia di bambini al freddo e senza acqua

Aden, 1 feb. (askanews) - A causa degli intensi combattimenti degli ultimi due giorni presso la città di Avdiivka, nella regione di Donetsk, oltre 17.000 persone, compresi 2.500 bambini, stanno affrontando temperature rigide senza riscaldamento, elettricità o acqua. Sei scuole e quattro asili sono stati chiusi a causa delle violenze, interrompendo temporaneamente l'istruzione ed esponendo i bambini ad ulteriore stress, stando a quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Unicef.

Il 29 e il 30 gennaio ad Avdiivka, le infrastrutture elettriche e idriche sono state fortemente danneggiate. Le conseguenti interruzioni di corrente hanno danneggiato la rete idrica che attingeva acqua da un serbatoio di riserva utile per la città e per il sistema di riscaldamento. Con il crollo delle temperature fino a -17 gradi, la situazione può avere conseguenze catastrofiche per le persone che vivono ad Avdiivka.

"Non sono a rischio solo le vite di migliaia di bambini ad Avdiivka, e in tutte le zone in conflitto, ma, a peggiorare le cose, mentre stiamo parlando, la mancanza di acqua e di elettricità rende le case sempre più pericolosamente fredde e le condizioni di salute peggiorano - ha dichiarato Giovanna Barberis, Rappresentante Unicef in Ucraina - l'Unicef e i suoi partner chiedono un accesso sicuro per riparare prima possibile le infrastrutture elettriche e idriche danneggiate per evitare ulteriori sofferenze".

Dopo che, il 29 gennaio, è stata tagliata la fornitura di energia elettrica alla stazione di filtraggio dell'acqua di Donetsk, le scorte di acqua per le altre città e villaggi nella regione di Donetsk si sono interrotte. La stazione di filtraggio garantiva acqua a circa 400.000 persone. L'acqua è razionata e c'è la possibilità che l'approvvigionamento idrico domestico si possa interrompere del tutto.