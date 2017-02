Ucraina, UNHCR (Onu): 7 morti da inasprimento violenze in Donbass

Mosca, 3 feb. (askanews) - Sette persone sono state uccise e 41 ferite in attacchi, dall'inasprirsi delle violenze nel Donbass. Lo ha reso noto l'UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. "Siamo seriamente preoccupati per la grave situazione umanitaria e la situazione dei diritti umani nella parte orientale dell'Ucraina, dove c'è una escalation dei combattimenti lungo la linea di contatto: dal 29 gennaio a questa mattina sono state uccise almeno sette persone, 41 sono rimaste ferite", ha detto la portavoce Ravina Shamdasani.

Attualmente, l'UNHCHR sta verificando il numero di morti e feriti, nella regione di Donetsk, e ad Avdeevka, epicentro degli scontri. Due ospedali sarebbero stati danneggiati, una clinica, un clinica odontoiatrica, tre scuole e un asilo. Il personale UNHCHR a Donetsk hanno riferito che le esplosioni sono state sentite per cinque giorni dal 29 Gennaio al 2 Febbraio.

"Le forze governative e i gruppi armati dovrebbero prendere tutte le misure possibili per evitare danni ai civili e danni a beni di carattere civile", ha detto Shamdasani. "Si dovrebbe fare una pausa nei combattimenti immediatamente per evitare altre vittime e contribuire a riparare infrastrutture vitali" ha aggiunto.