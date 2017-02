Ucraina, Unhcr aumenta assistenza dopo ripresa conflitto

Roma 7 feb. (askanews) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta incrementando l'assistenza umanitaria per aiutare i civili colpiti dal recente riaccendersi dei combattimenti e dalle rigide condizioni climatiche nell'est dell'Ucraina.

Gli scontri violenti delle ultime settimane hanno provocato vittime civili e danni a case e scuole nella città di Avdiivka. Dopo una diminuzione delle ostilità durante il fine settimana, 20 nuove famiglie hanno perso le loro case a causa dei bombardamenti di lunedì notte. In totale, dalla scorsa settimana, circa 150 case e 30 appartamenti sono stati danneggiati o distrutti dai bombardamenti e dai combattimenti ad Avdiivka.

Giovedì scorso, l'UNHCR ha distribuito 40 tonnellate di materiali per la costruzione di ripari e beni di emergenza per 2.000 persone nella città, come parte della risposta umanitaria guidata dal governo. Tra questi sono stati distribuiti: coperte, lenzuoli, teli, taniche per l'acqua, secchi e vestiti invernali.

