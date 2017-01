Ucraina, terzo giorno di combattimenti fra esercito e ribelli a Est

Kiev, 31 gen. (askanews) - Proseguono per il terzo giorno consecutivo e nonostante la tregua in vigore, i combattimenti fra l'esercito ucraino e i ribelli prorussi nei pressi della città industriale di Avdiivka nell'Est dell'Ucraina, dove migliaia di civili sono senza elettricità e riscaldamento. Il Cremlino è "estremamente preoccupato", ha dichiarato oggi il suo portavoce Dmitri Peskov. "Disponiamo di informazioni attendibili secondo le quali non sono le forze armate ucraine, ma battaglioni di volontari ucraini a compiere tentativi di attacchi su questo territorio", ha denunciato la medesima fonte del Cremlino.

Da domenica, i combattimenti hanno provocato la morte di almeno 13 persone, di cui numerosi civili nei pressi di Avdiivka, situata dieci chilometri a Nord del feudo ribelle di Donetsk, e controllata dalle forze di Kiev. Si tratta delle più gravi violenze da quando è stata instaurata una nuova tregua a fine dicembre.

Quanto alla mancanza di riscaldamento seguita alla distruzione delle condotte del gas, un alto responsabile militare, Freedon Vekoua, ha detto all'Afp di prepararsi ad una eventuale evacuazione dei 20.000 abitanti di Avdiivka. (con fonte Afp)