Ucraina respinge accuse russe su nuovi scontri nel Sudest

Roma, 1 feb. (askanews) - L'Ucraina respinge con forza le accuse di violazione del cessate il fuoco da parte delle proprie forze militari. Dopo giorni di rinnovati scontri, concentrati nell'area di Avdiivka, nel Sudest, tramite la sua Ambasciata in Italia, il governo di Kiev nega che vi possa essere un qualche suo interesse nel rinfocolare il conflitto e risponde alle accuse russe, rilanciando: "ancora una volta", si legge in una nota della sede diplomatica ucraina, è evidente "la volontà da parte di Mosca di proseguire nell'aggressione e nella distorsione della realtà a scopo di propaganda".

Secondo la versione ucraina, "i fatti parlano chiaro: da alcuni giorni le forze russe hanno inasprito i loro attacchi sulle postazioni ucraine nella zona della città di Avdiivka in Donbas (Ucraina), con l'uso di artiglieria pesante e colpi di mortaio in violazione degli Accordi di Minsk. Gli occupanti russi hanno sparato oltre 100 missili dai sistemi missilistici BM-21 MLRS, e circa 50 colpi di artiglieria di calibro 152 mm. Le forze russo-separatiste hanno utilizzato mortai, carri armati e armi leggere. Gli aggressori hanno compiuto più tentativi di assalto alle posizioni delle forze armate ucraine, ma sono stati respinti dall'esercito ucraino".

Versione confermata dalla missione Usa presso l'Osce, continua l'ambasciata a Roma: "dal 28 gennaio le forze unite russo-separatiste hanno lanciato un attacco contro le posizioni ucraine intorno ad Avdiivka. Anche se le forze armate ucraine hanno respinto l'offensiva russo-separatista, il combattimento è costato la vita a otto soldati ucraini e ventisei sono i feriti. In risposta a quest'ultima azione aggressiva, l'Ucraina ha collocato una nuova posizione più difendibile sul lato ucraino della linea di contatto a sud di Avdiivka".

Insomma, se Mosca punta il dito contro un tentativo di far ripartire gli scontri per 'costringere' la Comunità internazionale a irrigidire le proprie posizioni e per contrastare la tentazione isolazionista della nuova amministrazione americana, per l'Ucraina non vi è dubbio: "la Russia e i separatisti hanno avviato la nuova aggressione ad Avdiivka, perciò invitiamo la Russia a fermare la violenza, a onorare il cessate il fuoco, a ritirare le armi pesanti, e a tralasciare i tentativi di presa di nuove parti di territorio al di là della linea di contatto.".

Nell'area delle rinnovate violenze, la situazione della popolazione civile torna a complicarsi. Circa 17.000 persone (tra cui 2.500 sono bambini) ad Avdiivka si ritrovano senza acqua, energia elettrica e riscaldamento.

"L'Ucraina sta facendo il possibile per fornire il riscaldamento di emergenza per i residenti di Avdiivka, e per evacuare i residenti", riferisce l'ambasciata. Kiev chiede che le armi tacciano, immediatamente, per consentire le riparazioni delle infrastrutture critiche. "I servizi di emergenza ucraini sono pronti ad evacuare almeno 12.000 persone da Avdiivka".