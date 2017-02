Ucraina, presidente Poroshenko vuole referendum su adesione a Nato

Roma, 2 feb. (askanews) - Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha annunciato la sua intenzione di indire un referendum per l'adesione alla Nato. A suo giudizio, i sondaggi evidenziano che la maggior parte della popolazione oggi voterebbe per il sì all'alleanza atlantica.

In un'intervista al quotidiano tedesco Berliner Morgenpost, Poroshenko ha promesso di fare "tutto il possibile per raggiungere l'adesione all'alleanza transatlantica" se la popolazione ucraina votasse a favore.

"Quattro anni fa, solo il 16 per cento (della popolazione ucraina) era a favore dell'ingresso nella Nato. Adesso è il 54 per cento", ha detto Poroshenko, "In qualità di presidente, sono guidato dalle opinioni del mio popolo e organizzerò un referendum sulla questione dell'adesione alla Nato".

Poroshenko aveva promesso di mettere l'Ucraina sotto protezione militare occidentale dopo aver vinto le elezioni convocate sulla scia della deposizione a Kiev, nel febbraio 2014, del presidente sostenuto da Mosca Viktor Yanukovych.

I leader filo-occidentali dell'Ucraina hanno allora rilanciato l'iniziativa per l'adesione dopo che la Russia ha annesso la penisola della Crimea e sostenuto i ribelli filorussi in un conflitto separatista di due anni nell'est dell'Ucraina, dove finora sono morte 10mila persone.