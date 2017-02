Ucraina, NyTimes: consegnato a Trump un piano segreto di pace

New York, 20 feb. (askanews) - Il legale personale del presidente Usa Donald Trump gli ha consegnato un piano di pace per l'Ucraina messo a punto da non diplomatici, facendo infuriare Kiev. Lo scrive il New York Times, che nei giorni scorsi ha anche rivelato che durante la campagna elettorale i collaboratori più stretti del miliardario erano in costante contatto con l'intelligence russa. Secondo l'intelligence Usa, la Russia ha interferito nelle elezioni statunitensi con il parziale obiettivo di sostenere Trump.

L'avvocato Michael Cohen è percepito come una persona a cui Trump si rivolge quando ha grossi problemi e non è un diplomatico, ma è sposato con una donna ucraina, ha scritto il quotidiano. Il piano sarebbe stato preparato, tra gli altri, da Andrii Artemenko, un parlamentare ucraino che vede nella presenza di Trump alla Casa Bianca "un'opportunità per promuovere un piano di pace per l'Ucraina". Artemenko "sostiene di aver prova 'nomi di società, trasferimenti bancari' che dimostrano la corruzione del presidente ucraino Petro Poroshenko e che potrebbero contribuire la sua destituzione. E Artemenko dice di aver ricevuto l'incoraggiamento dai collaboratori di alto livello di Putin" si legge ancora sul NyTimes. Artemenko vedrebbe "in Trump un'opportunità di promuovere un piano di pace in Ucraina".

Kiev però non ci sta. L'ambasciatore ucraino negli Stati uniti, Valeriy Chaly, interpellato dal Times, ha respinto il progetto. "E' una patente violazione della Costituzione" ha scritto in risposta alle richieste di commento del quotidiano. "Idee del genere possono essere proposte o promosse solo da chi rappresenta apertamente o segretamente gli interessi della Russia". Cohen, che vive a Manhattan in un edificio di Trump, lavora come legale per la Trump Organization dal 2007.

(fonte Afp)