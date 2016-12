Ucraina: nuove sanzioni Usa su persone e aziende russe

New York, 20 dic. (askanews) - L'amministrazione Obama torna a punire la Russia per avere annesso nel marzo 2014 la Crimea, una penisola appartenente all'Ucraina, e per continuare a sostenere i separatisti pro-Mosca presenti sul territorio ucraino. La mossa segue di un giorno l'estensione per altri sei mesi delle sanzioni Ue contro il Cremlino.

Il dipartimento del Tesoro ha sanzionato sette persone e quattro aziende che, secondo Washington, sono legati alle incursioni russe a Ucraina. Tra di loro c'è Yevgeniy Prigozhin, un uomo con legami stretti con il ministero della Difesa, e una società a lui legata che sta costruendo una base militare vicino al confine con l'Ucraina. Il Tesoro ha inoltre identificato 26 sussidiarie di banche russe soggette a sanzioni già in vigore per le loro controllanti.

"Le azioni di oggi sono una risposta all'occupazione illecita della Russia in Crimea e la continua aggressione in Ucraina", spiega in una nota John Smith, del dipartimento del Tesoro. "Queste sanzioni mirate puntano a mantenere la pressione sulla Russia mantenendo alto il costo dell'occupazione della Crimea e mettendo a repentaglio le attività di coloro che sostengono la violenza e l'instabilità in Ucraina".