Ucraina, Nato: Russia intervenga sui ribelli per far tacere armi

Bruxelles, 1 feb. (askanews) - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto oggi alla Russia di usare la sua "notevole influenza sui ribelli per mettere fine alla violenza" in atto negli ultimi giorni in Ucraina. "In Ucraina stiamo assistendo alla più grave escalation di violenza dopo tanto tempo, in particolare dentro e attorno ad Avdiivka", ha detto Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles, riferendo di oltre 5.600 violazioni del cessate il fuoco registrate la scorsa settimana.

"Invitiamo la Russia a usare la sua notevole influenza sui ribelli per mettere fine alla violenza", ha aggiunto.

(fonte Afp)