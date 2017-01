Ucraina, Marine Le Pen: annessione Crimea a Russia non è illegale

"C'è stato un referendum, non vedo motivi per discuterlo"

Parigi, 3 gen. (askanews) - L'annessione della Crimea da parte della Russia "non è illegale": è l'opinione espressa oggi dalla candidata dell'estrema destra alle presidenziali francesi, Marine Le Pen. "Non credo assolutamente che si tratti di un'annessione illegale: c'è stato un referendum, gli abitanti della Crimea volevano ricongiungersi alla Russia", ha affermato Le Pen, confermando su questo tema una posizione opposta a quella dell'Europa e degli Stati uniti. "Non vedo nulla che possa giustificare il tentativo di mettere in discussione questo referendum", ha aggiunto.

Penisola stratigica sul mar Nero, la Crimea è stata annessa dalla Russia nel marzo del 2014 dopo un intervento militare seguito da un referendum denunciato come illegale dall'Ucraina e dagli occidentali. La sua annessione ha provocato forti tensioni con Mosca, con l'introduzione da parte di Stati uniti e Unione europea di sanzioni economiche ai danni della Russia.

