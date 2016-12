Ucraina, ex pilota Savtchenko fonda movimento d'opposizione

Kiev, 27 dic. (askanews) - L'ex pilota militare ucraina Nadia Savchenko, diventata deputata nel suo Paese dopo aver passato due anni in detenzione in Russia, ha lanciato un movimento politico d'opposizione al presidente Petro Poroshenko. "E' un movimento per riformare il popolo ucraino, cambiare il sistema e creare un vero cambiamento", ha dichiarato Savchenko ai media ucraini. Denominato "Movimento per il popolo attivo d'Ucraina" (Runa) ha per obiettivo di diventare un partito d'opposizione al governo pro-europeo attualmente al potere a Kiev, sempre più criticato per il suo fallimento nella lotta contro la corruzione.

La pilota d'elicottero 35enne che scontava una pena di 22 anni di carcere in Russia per aver, secondo accuse da lei respinte, fornito all'esercito ucraino la posizione di due giornalisti della televisione russa uccisi da un colpo di mortaio nel giugno 2014 nell'Est dell'Ucraina. La donna è stata scambiata a fine maggio con due russi imprigionati in Ucraina e è potuta rientrare a Kiev dove è stata accolta da eroina. Diventata deputata, ha incontrato i leader separatisti dell'Est dell'Ucraina per dei colloqui volti alla liberazione di prigionieri ucraini. L'iniziativa ha suscitato una polemica in Ucraina, poiché Kiev non riconosce la legittimità dei separatisti. (con fonte Afp)