Ucraina denuncia Russia a Corte Onu per sostegno a terrorismo

Per bombardamenti sui civili e abbattimento volo MH17

L'Aja, 17 gen. (askanews) - L'Ucraina ha promosso un'azione legale contro la Russia, accusata di sostegno al terrorismo, presso il principale organo giuridico delle Nazioni Unite e ha chiesto a Mosca di pagare risarcimenti per aver bombardato civili e abbattuto il volo MH17. Lo ha annunciato la Corte di giustizia dell'Onu.

Kiev ha chiesto allla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja di "dichiarare che la Federazione russa ha una responsabilità internazionale, in virtù del suo appoggio al terrorismo...per gli atti di terrorismo commessi da suoi delegati in Ucraina", ha detto il tribunale in una nota.

L'Ucraina ha inoltre chiesto alla Corte di giustizia di ordinare la "completa riparazione" per l'abbattimento nel 2014 del volo MH17 nei cieli dell'Ucraina orientale e "per il bombardamento di civili" in alcune città dell'Ucraina orientale.

(fonte AFP)