Ucraina, capo repubblica Lugansk ucciso in esplosione vettura

Kiev, 4 feb. (askanews) - Il capo militare della repubblica autoproclamata di Lugansk, in Ucraina, è stato ucciso nell'esplosione della sua vettura, l'ultimo in ordine di tempo di una serie di attacchi simili. Lo ha annunciato l'agenzia locale di questa regione separatista. Oltre a Oleg Anashchenko, l'esplosione ha provocato un altro morto, ha precisato l'agenzia che ha accusato le forze ucraine di questo "atto di terrorismo".

Kiev ha negato di essere all'origine di questo attentato. Ad agosto, un attacco simile aveva ferito un responsabile di questa stessa regione, Igor Plotnitski. La regione di Lugansk è la più piccola delle due regioni filorusse che hanno proclamato la loro indipendenza dall'Ucraina; le forze separatiste, sostenute da Mosca, sono in guerra da 33 mesi contro le forze ucraine.

Attentati simili sono inoltre avvenuti contro leader dell'altra regione separatista, quella di Donetsk, in quella che alcuni vedono come una possibile lotta per il potere. Dopo un lunga tregua, i combattimenti sono ripresi in questa regione in quella che alcuni vedono come una possibile lotta per il potere.

(fonte AFP)