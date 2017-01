Ucraina, Biden: serve restare uniti contro aggressione Russia

Kiev, 16 gen. (askanews) - Il vice presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollecitato la comunità internazionale a restare unita di fronte all' "aggressione" della Russia, sottolineando che le sanzioni contro Mosca dovrebbero restare in vigore per le sue azioni in Ucraina.

I commenti di Biden sono arrivati nel corso di una visita a Kiev, per esprimere sostegno ai leader filo-occidentali dell'Ucraina mentre il presidente eletto Donald Trump non ha fatto mistero della sua volontà di allacciare rapporti più stretti con il Cremlino.

"I continui tentativi della Russia di attentare al vostro successo, alla vostra sicurezza, alla vostra sovranità e alla vostra integrità territoriale sono molteplici", ha sottolineato Biden nella sua conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Petro Poroshenko.

