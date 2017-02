Ucraina, Alfano: non c'è alternativa agli accordi di Minsk

Roma, 18 feb. (askanews) - "Rimaniamo convinti sostenitori della sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina. Il Governo di Kiev ha imboccato il giusto cammino di riforme ed auspichiamo che possa continuare con convinzione", queste le parole del ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, al collega ucraino Pavlo Klimkin, incontrato a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera.

"Come Presidenza G7, l'Italia coordina il gruppo di supporto a Kiev, con priorità alle riforme economiche, finanziarie, fiscali ed amministrative ed al sostegno nella lotta contro la corruzione", ha inoltre ricordato Alfano, che ha quindi sottolineato come "non c'è alternativa agli Accordi di Minsk: una instabilità prolungata nel cuore del continente europeo è contraria agli interessi dell'Ucraina, dell'Europa e della Russia".