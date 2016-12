Ucraina, Alfano: dall'Italia un milione di euro di aiuti umanitari

Roma, 20 dic. (askanews) - "L'Italia ha destinato un contributo di emergenza di un milione di euro, articolato in due tranche di finanziamento": lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano in una nota.

La prima tranche "di 700.000 euro" sarà destinata "al Programma Alimentare Mondiale (PAM) per la distribuzione di razioni alimentari e di aiuti in contanti alle categorie più vulnerabili della popolazione civile, per attenuare l'impatto umanitario del conflitto in corso nelle Regioni orientali dell'Ucraina".

"Un secondo finanziamento di 300.000 euro sarà concesso all'Unicef per finanziare la realizzazione di un progetto nel settore dello sminamento umanitario. Grazie al finanziamento italiano verranno svolti corsi di educazione al rischio a favore dei bambini in età scolare e prescolare residenti in aree in cui sono presenti mine, residuati bellici esplosivi e ordigni esplosivi improvvisati", ha aggiunto Alfano.