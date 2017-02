Ucraina, accordo fra esercito e ribelli su ritiro armi pesanti

Mosca 15 feb. (askanews) - L'esercito ucraino e le milizie ribelli hanno raggiunto un accordo per il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte entro il 20 febbraio: lo ha reso noto Martin Sajdik, capo-negoziatore dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce).

L'intesa è stata raggiunta al termine di un nuovo round di negoziati svoltosi a Minsk e dopo che nell'ultimo mese si è registrata un'intensificazione dei combattimenti nella zona di Avdiivka.

(fonte Afp)