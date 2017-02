Tribunale Austria ordina rilascio oligarca ucraino Firtash

Roma, 24 feb. (askanews) - Un giudice austriaco ha ordinato oggi il rilascio di Dmytro Firtash, uno degli uomini più ricchi d'Ucraina, che è stato arrestato questa settimana per presunti collegamenti col crimine organizzato in Spagna.

Il suo fermo, martedì, è venuto poco dopo che una corte d'appello a Vienna ha stabilito che può essere estradato negli Stati uniti dove è ricercato per corruzione.

Sia le autorità iberiche che quelle americane avevano presentato richieste di arresto, sostenendo che l'oligarca è a rischio di fuga. Ma il tribunale a Vienna non ha visto ragione per tenerlo in custodia, perché ha già consegnato il passaporto e pagato una cauzione di 125 milioni di dollari quando è stato arrestato la prima volta nel 2014.

La decisione può essere oggetto di appello entro 14 giorni.

