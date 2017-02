Tre anni da Maidan, Ucraina resta in emergenza su tutti i fronti

Roma, 18 feb. (askanews) - Ricorre in questi giorni il terzo anniversario del bagno di sangue di Maidan, epilogo della rivoluzione che condusse alla fuga dl'allora presidente Viktor Yanukovich e al cambio di regime con l'installazione di un governo filoccidentale. Tre anni dopo i tragici eventi e quello che a Mosca fu considerato un vero e proprio colpo di stato e in Europa e negli Stati Uniti solo un burrascoso passaggio verso la democrazia, l'ex repubblica sovietica si trova ancora in una situazione di emergenza politica, economica e sociale a causa del conseguente conflitto scoppiato nel suo Sudest a maggioranza russofona.

Il presidente Petro Poroshenko govedì 16 febbraio in occasione della prima cerimonia in ricordo delle vittime di Maidan, è ritornato al accusare la Russia di voler destabilizzare l'Ucraina ed ha affermato che "non essendo in grado di raggiungere la vittoria in un confronto aperto con le nostre forze armate, il nemico sta cercando di minare la situazione nel nostro Paese dall'interno, sfruttando l'anniversario".

Le proteste iniziate a Kiev nel novembre del 2013, quando l'allora capo di Stato comunicò ufficialmente di non voler firmare l'Accordo di associazione con l'Unione Europea, raggiunsero il culmine tra il 18 e il 20 febbraio del 2014 con i violenti scontri tra dimostranti e polizia nella piazza principale della capitale che causarono la morte di un centinaio di persone; a nulla servì il compromesso sottoscritto il 21 febbraio tra Yanukovich e l'opposizione, avallato nero su bianco dai ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, e osteggiato invece dalla destra radicale padrona di Maidan che mandò all'aria nel giro di poche ore l'accordo di pacificazione. Il presidente in fuga venne di fatto destituito e il 27 febbraio si insediò il governo guidato di Arseni Yatseniuk, mentre alla Bankova finì ad interim Alexander Turchynov, sostituito il maggio successivo da Petro Poroshenko, eletto a furore di popolo.

Poi arrivò in grande stile la guerra nel Donbass, iniziata comunque già in aprile dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, a mettere in ginocchio il Paese, sopravvissuto sostanzialmente grazie al programma di aiuti finanziato dalla comunità internazionale occidentale. Kiev però da tre anni ha perso non solo il controllo della penisola sul Mar Nero, considerata ormai dal Cremlino parte integrante del territorio russo, e del Donbass, occupato dai separatisti fedeli a Mosca: il governo centrale fatica ancora oggi a trovare stabilità interna e a rilanciare un'economia debilitata dal conflitto e bloccata negli schemi clientelistici di sempre. (Segue)