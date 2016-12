Russia deplora nuove sanzioni Usa: "destinate a fallire"

Mosca, 21 dic. (askanews) - Il ministero russo degli Esteri si è dichiarato "dispiaciuto" per l'adozione da parte del Tesoro americano di nuove sanzioni contro Mosca che prendono di mira imprese, imprenditori e banchieri russi per i loro legami con il conflitto in Ucraina. "Invece di impegnarsi nel coordinare gli sforzi nella lotta al terrorismo e all'estremismo, la Casa Bianca cerca sempre di punirci in modo doloroso", ha dichiarato la portavoce del dicastero, Maria Zakharova. Il presidente Vladimir Putin ha a sua volta deplorato le nuove sanzioni, che "disuniscono gli Stati Uniti ed impediscono loro di unire gli sforzi nella lotta al male comune, il terrorismo".

Secondo Zakharova, le rinnovate pressioni su Mosca "non hanno futuro e sono destinate al fallimento". La Russia replicherà con misure punitive a sua volta, ha assicurato, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. (con fonte afp)