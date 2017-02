Putin riconosce come russi documenti dei residenti dell'Est ucraino

Roma, 18 feb. (askanews) - Vladimir Putin ha firmato un decreto che certifica la validità in Russia dei documenti dei residenti di svariate aree dell'Ucraina dell'Est, nello specifico delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino, precisando l'ampia tipologia dei documenti 'parificati' a quelli russi, dalle carte di identità ai diplomi scolastici, alle patenti. Questi documenti sono stati rilasciati da enti ucraini e la mossa del presidente russo non mancherà di irritare le autorità di Kiev, nel momento in cui le tensioni nel Sud-Est ucraino sfociano in nuovi scontri e in un nuovo clima di muro contro muro tra Russia e Ucraina.

La notizia del decreto presidenziale russo è peraltro giunta proprio nei minuti in cui a Monaco, a margine della Conferenza sulla sicurezza, iniziava una riunione del cosiddetto 'Quartetto normanno' sulla crisi ucraina, con i ministri degli Esteri russo, tedesco, francese e ucraino. E mentre sempre a Monaco il presidente ucraino Petro Poroshenko incontrava il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, invitandolo a visitare l'Ucraina nel corso dell'anno.