Osce: in Ucraina orientale massiccia recrudescenza violenze

Roma, 22 dic. (askanews) - L'Organizzazine per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha lanciato un allarme per una "massiccia recrudescenza delle violenze" in Ucraina orientale tra le forze di Kiev e i separatisti filorussi.

Il comunicato di Alexander Hug dell'Osce è venuto dopo che ieri l'organizzazione ha lodato i progressi verso un nuovo accordo di tregua, che deve ancora essere approvato dai ribelli. Le forze ucraine hanno perso almeno otto soldati da domenica.

Hug ha spiegato che l'Osce ha registrato un incremento del 75 per cento di violazioni del cessate-il-fuoco nelle ultime settimane. Il vicecapo della missione di monitoraggio Osce per l'Ucraina ha aggiunto che l'uso di armi pesanti, vietate in base agli accordi di Minsk di febbraio 2015, è aumentato del 300 percento. "Dietro questi semplici fatti - ha commentato - alligna una massiccia recrudescenza della violenza". (con fonte Afp)