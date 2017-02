Oligarca ucraino arrestato a Vienna dopo ok estradizione negli Usa

Dmytro Firtash è un ex alleato di Yanukovich

Vienna, 21 feb. (askanews) - Le autorità austriache hanno annunciato la detenzione dell'oligarca ucraino Dmytro Firtash sulla base di un mandato d'arresto europeo legato ad accuse di riciclaggio e partecipazione a organizzazione criminale organizzata in Spagna. Il magnate del gas è stato arrestato a Vienna poco dopo il nulla osta da parte di una corte d'appello alla sua estradizione verso gli Usa, dove è ricercato per corruzione. Il verdetto ribalta una precedente sentenza.

La procura, tramite portavoce, ha precisato che l'arresto a Vienna non è tecnicamente legato alla possibile estradizione negli Stati Uniti.

Firtash è un ex alleato di Viktor Yanukovich, il presidente ucraino spodestato nel 2014, e ha accumulato enormi fortune vendendo gas russo al governo ucraino. Era già stato arrestato a marzo 2014 in Austria su richiesta dell'Fbi, la polizia federale americana. Ma la richiesta di estradizione era stata respinta in prima istanza nell'aprile 2015.